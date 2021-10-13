Гороскоп на 15 октября





Овен

День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете преодолеть все ловушки.

Телец

Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация может обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Близнецы

Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром.

Рак

Вы будете особенно рассудительны, старайтесь использовать это для принятия важных решений. Сегодня — день накопления полезной информации. Не стоит вступать в конфликты, сплетничать или проявлять эгоизм, чтобы не усложнять кармическую ситуацию.

Лев

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.

Дева

Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Весы

Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицею.

Скорпион

Звезды сулят успех людям творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения.

Стрелец

День благоприятен для любви, семейных отношений. Нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных интриг: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Козерог

Благоприятный день для людей, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

Водолей

День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Благоприятны деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя.

Рыбы

Энергетически мощный день. Нестандартный подход к делу любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятно любовное приключение или очень радостная встреча. День благоприятный для приобретений: можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.