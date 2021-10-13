Гороскоп на 15 октября

Овен
День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете преодолеть все ловушки.
Телец
Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация может обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.
Близнецы
Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром.
Рак
Вы будете особенно рассудительны, старайтесь использовать это для принятия важных решений. Сегодня — день накопления полезной информации. Не стоит вступать в конфликты, сплетничать или проявлять эгоизм, чтобы не усложнять кармическую ситуацию.
Лев
Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.
Дева
Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.
Весы
Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицею.
Скорпион
Звезды сулят успех людям творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения.
Стрелец
День благоприятен для любви, семейных отношений. Нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных интриг: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.
Козерог
Благоприятный день для людей, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.
Водолей
День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Благоприятны деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя.
Рыбы
Энергетически мощный день. Нестандартный подход к делу любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятно любовное приключение или очень радостная встреча. День благоприятный для приобретений: можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме.
Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.
Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы