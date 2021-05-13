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Гороскоп на 15 мая


Овен

Сегодня возможно ухудшение самочувствия. Не исключены крупные финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия – они окажутся убыточными. Отмените все поездки, путешествия.

Телец

День располагает к материализации того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Ваша предусмотрительность и смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет возрастать, что скажется на усилении энергии и личного обаяния.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит Вам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать на первую половину дня встреч и визитов. Из-за эмоционально напряженного фона Вам будет крайне сложно найти общий язык с родственниками и близкими людьми. Справиться с плохим настроением поможет чувство юмора. Хороший отдых и полноценный сон вернут Вам бодрость и оптимизм.

Рак

Продолжается благоприятный период для торговых сделок и рискованных предприятий. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. В этот период Вам необходима поддержка; рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Лев

Используйте Ваше обаяние в своих интересах – вероятно, сегодня придется решать множество вопросов одновременно. Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Дева

Первая половина дня может принести огорчения и разочарования. Вероятны конфликты с родственниками. Многим Девам будет трудно смириться с присутствием в доме старшего поколения родственников и постоянными их рекомендациями. Во второй половине дня наступит перелом. Любовные отношения или общение с друзьями раскроют новые возможности.

Весы

Сегодня Вы почувствуете себя более счастливыми, если выйдете за обычные рамки. Звезды советуют спокойно получать удовольствие от комплиментов и не сомневаться в их искренности. Женщинам-Весам благоприятны новые знакомства – можно блеснуть, показать себя с лучшей стороны. У мужчин-Весов неожиданные неприятности, могут значительно усложнить отношения с родственниками.

Скорпион

День в целом благоприятный. Очередной цикл Вашей жизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния. Скорпионы творческих профессий смогут проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Внимание к собеседнику позволит им многое непредвзято оценить и обдумать. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда.

Стрелец

Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство высших сил. Во второй половине дня семейные проблемы выйдут на первый план, отнимут много сил и повлекут за собой расходы. Вы будете остро нуждаться в освобождении от отрицательных эмоций. Рекомендуются уединение и общение с природой.

Козерог

Сегодня представителям данного знака пойдут на пользу проявление милосердия и участия в судьбе нуждающихся близких Вам людей. Важное значение имеют нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от Вас собранности и сдержанности. Необходимо переосмыслить прошлое.

Водолей

Сегодня будьте осмотрительны в поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое вынудит Вас с головой окунуться в семейные дела. Возможны неприятности, связанные с проблемами детей.

Рыбы

День благоприятный для подведения итогов, крупных покупок, приобретения недвижимости. В первой половине дня некоторая растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений. Однако затем Вы сумеете собраться и хорошенько подготовиться для осуществления своих планов на ближайшее будущее. Благоприятна деятельность, связанная с благоустройством быта, ремонт, перестановки.

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