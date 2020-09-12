Гороскоп на 14 сентября





Овен

В профессиональной сфере серьезных изменений не предвидится. Лучше займитесь тем, что у Вас получается лучше всего. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но не торопитесь воплощать их в жизнь.

Телец

Ваши усилия за последнее время принесут желаемый результат, как в рабочих делах, так и в сердечных. Некоторых представителей знака ждет интересная встреча или новое знакомство. Постарайтесь почаще бывать на людях, не отказывайтесь от увеселительных мероприятий, будьте активы.

Близнецы

Сегодня Вам следует проявить больше инициативы. Не пугайтесь возникающих трудностей, Вы справитесь. В конфликты лучше не вступать, Ваша правота станет очевидной позже, что сыграет Вам на руку. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Рак

Сегодня на первый план выйдут дела, которые придется решать, даже если не хочется. Не ленитесь, и Ваши усилия принесут положительные результаты в ближайшее время. Конец наряженного дня проведите в приятной компании, полезной будет прогулка на свежем воздухе или водные процедуры.

Лев

Напряженный период ожидает Вас. В рабочих делах все будет как никогда удачно благодаря Вашим усилиям за последнее время. А вот в отношения с близкими людьми могут возникнуть трудности. Проявите терпение, избегайте ссор. Лучшим решением сегодня будет отдых и уединение.

Дева

День окажется насыщенным в профессиональной сфере. Переговоры и встречи будут весьма результативными. Однако не будьте слишком напористыми. Возникшие трудности Вы преодолеете с легкостью. Поддержка со стороны коллег и друзей будет ощутимой.

Весы

Звезды сулят Вам большие успехи, причем без прикладывания особых усилий. В делах сердечных возможны многообещающие знакомства и приятные сюрпризы. Благоприятное время для совершения крупных покупок, обустройства жилища или путешествий.

Скорпион

Постарайтесь на сегодня запланировать больше интересных дел. Встречи и переговоры пройдут хорошо. Принесет плоды работа с информацией, чтение и деловая переписка. Уделите время людям, которые Вам дороги, не забывайте проявлять внимание и заботу к близким.

Стрелец

Сегодня подходящее время для укрепления деловой репутации. Новые знакомства и деловые поездки помогут в решении давно начатых дел. Не деритесь за новую работу, не закончив прежнюю. Возможно, сегодня к Вам обратятся за помощью малознакомые люди, не отвечайте отказом.

Козерог

Напряженные отношения могут возникнуть с близкими людьми. Проявите терпение и сдержанность. Уделите больше внимания любимым и не совершайте поступков, о который потом будете жалеть. В работе грядет благоприятное время для переговоров, обсуждения планов на будущее с начальством.

Водолей

Звезды настоятельно рекомендуют сегодня Вам, как никогда быть сдержанным и терпеливым. Не принимайте никаких поспешных решений, есть риск только усугубить ситуацию. Решение важных вопросов отложите на более благоприятное время. В личных отношениях так же терпение и такт – лучшие спутники сегодняшнего дня.

Рыбы

Полагайтесь исключительно на свои дипломатические способности. Хитростью и обманом Вы ничего не добьетесь, а лишь усугубите обстановку. Побольше уверенности в себе. Ваших умений и знаний будет достаточно, добиться желаемого результата.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье