Гороскоп на 14 июля





Овен



День неблагоприятный в финансовом отношении. Проявите бережливость, так как незапланированные расходы скажутся на вашем бюджете. Велика вероятность несчастного случая. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия.

Телец

Общая нестабильная обстановка и конфликтная ситуация в семье потребует от вас больших затрат жизненных сил. Возможно, что сегодня вы получите негативную информацию о своих партнерах или близких людях. Постарайтесь сдержать себя в своем стремлении наказать или отомстить. Вам нужно только определиться в отношениях к этим людям.

Близнецы

Сегодня возможна временная неудовлетворенность собой, окружающими и даже работой; но не торопитесь с отказом от должности, иначе ваше финансовое положение может измениться в худшую сторону. Не стоит бессмысленно рисковать и заниматься коммерцией, это не для вас. Переждите – и удача не заставит себя долго ждать.

Рак

Уделите особое внимание работе с бумагами. Не доверяйте поступающей информации. Вероятны нападки со стороны неприятелей и завистников. Если есть возможность, то проведите вторую половину дня на природе. Это избавит вас от напряжения и тревоги. Но будьте внимательнее к своему здоровью и здоровью своих близких.

Лев

Сегодня возможны резкие смены настроений. Ваши беспощадность и нежелание прислушаться к окружающим вас людям могут достигнуть пика и породить внутреннее напряжение, натянутость и отчуждение в отношениях.

Дева

Сегодня возможны уныние, грусть в сочетании с некоторой агрессивностью из-за возникшего напряжения в отношениях с кем-то из родственников. Рекомендуется провести вечер дома в спокойной обстановке.

Весы

Эмоциональный подъем будет характерен и для сегодняшнего дня. Радостные предчувствия будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Даже если возникнет критическая ситуация, соберитесь – вы сможете справиться со многими проблемами. А пока перенесите исполнение задуманного на ближайшее будущее.

Скорпион

Существует угроза вторжения реальной жизни в ваш внутренний мир. Нужно быть осмотрительнее. Не следует посвящать знакомых в свои проблемы и планы. Вторую половину дня проведите дома и устройте небольшой семейный праздник.

Стрелец

Возможно, что в первой половине дня вы будете находиться в центре внимания, что удовлетворит ваше самолюбие. Но если не почувствуете искренности, то окружающее вас общество с хвалебными речами и с фальшивыми улыбками станет чуждым. Вы сможете разобраться во всех тонкостях ситуации.

Козерог

В вашу жизнь могут войти новые люди, которые подарят новые идеи, откроют глаза на новые возможности и будут способствовать вашей самореализации. В результате кризисная финансовая ситуация значительно улучшится.

Водолей

День предвещает встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Именно сегодня может случиться некое событие, которое серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы.

Рыбы

Вероятно, многие Рыбы почувствуют прилив энергии и с энтузиазмом возьмутся за все дела сразу. Умение найти верное решение и упорство в достижении цели принесут успех. Звезды настолько благосклонны к вам, что любые дела будут удаваться с первого раза.

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