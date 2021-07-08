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Гороскоп на 10 июля


Овен

Внутреннее чутье поможет определить Ваших неприятелей и предупредить их интриги. Целый день Вам придется разрываться между домом и работой, пытаясь уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Перенапряжение может отрицательно сказаться на Вашем самочувствии.

Телец

Обычный день. Однако возможно неожиданное решение старых проблем, повышение или денежная прибыль. Но не рассчитывайте на золотые горы. Двери вашего дома должны быть открыты для гостей. Обратите внимание на проблемы близких Вам людей.

Близнецы

Благоприятный день для новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Не исключено, что у Вас появится влиятельный покровитель, которого подкупят Ваши порядочность и честность. Уделите внимание родственникам старшего поколения. Вы почувствуете разрядку и облегчение.

Рак

В первой половине вероятен серьезный разговор с людьми, от которых Вы зависите. Последствия его могут быть самыми неожиданными. Запланируйте более ответственные как личные, так и общественные дела на вторую половину дня, это принесет Вам мир и восстановление равновесия. Полезны физические нагрузки.

Лев

Круговорот событий сегодня поглотит Вас целиком. Вы можете заняться решением творческих задач, благоустройством своего дома, квартиры. Возможен успех в торговых и финансовых операциях. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы.

Дева

Ваша решительность в течение прошедшей трудовой недели должна положительно отразиться на конечных результатах работы и позволит добиться успехов. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Нужно воспринимать это как должное. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве.

Весы

От результатов прошедшей трудовой недели будет зависеть Ваш успех в делах. Вероятны стабильные и прочные связи с партнерами и членами семьи. Чтобы расположить к себе любимого человека, Вам нужно немного раскрепоститься, не сдерживать свои бурные эмоции. Не забывайте, что в критических ситуациях Вы сможете снова собраться и активно действовать.

Скорпион

Активный день. Все события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Материальное положение будет ощутимо ухудшаться из-за непредвиденных трат – представители среднего поколения возьмут на себя все проблемы младшего и старшего поколения семьи. Вероятны происки недоброжелателей и завистников.

Стрелец

Благоприятный день для бизнесменов и предпринимателей. Не исключены выгодные деловые предложения. Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вероятна встреча с давним другом.

Козерог

Вас ожидают то разочарования в собственных силах, то всплеск самоуверенности и эмоциональности. Однако, несмотря на то, что этот день в целом будет окрашен в неприятные цвета, Вы сможете использовать общее благоприятное положение звезд и изменить ситуацию к лучшему.

Водолей

Вероятно, что напряженная общественно-политическая обстановка скажется на вашей психике и мировоззрении. Возрастет интерес к событиям политической жизни, средствам массовой информации. Рекомендуется сохранять спокойствие и не переусердствовать, так как возможны заболевания на нервной почве.

Рыбы

Помните, что новые дела и начинания во всех сферах жизни даются не так уж легко. Рекомендуется объективная оценка происходящего. Возможно, что в скором времени Вы ощутите выгоду от задуманного. Но не рассчитывайте на безоговорочный успех в денежных вопросах. Вечер проведите в кругу семьи и наладьте отношения с близкими.

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