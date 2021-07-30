Гороскоп на 1 августа





Овен



Сегодня расслабиться, увы, не получится. Нужно постоянно держать руку на пульсе, следить, как бы чего не вышло. Есть риск поскользнуться на ровном месте, получить кирпичом по голове — так что наденьте каску и не стойте под стрелой.

Телец

Жизненный потенциал повышается. Возрастают энергия, интуиция, способности к творчеству. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимопонимания или сердечной беседы. День хорош для лечения, зачатия, физических упражнений.

Близнецы

Возможны рассеянность и неуверенность в себе, что послужит причиной конфликтов с окружающими. Нежелательно составлять планы на будущее, принимать окончательные решения. Во второй половине дня благоприятны контакты с противоположным полом.

Рак

Все, за что бы вы ни взялись сегодня, может быть реализовано. Ваша половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет талантливый человек. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Лев

Сегодня вы можете ощутить поддержку и помощь близких. Вероятно осуществление всего позитивного, что намечалось в предыдущие дни. Возрастут сексуальный потенциал и личное обаяние, что благотворно скажется на работоспособности и здоровье Львов.

Дева

Тревожное состояние указывает на то, что романтические периоды заканчиваются, а желание достичь своего немедленно, невзирая на чувства партнера, испортит ваши дальнейшие отношения. Отложите поездки, путешествия и крупные приобретения. Кроме того, вам придется постараться сделать что-либо и для достижения гармонии в собственном доме.

Весы

Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события – сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Скорпион

Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Жизненный потенциал на высоком уровне, что позволит вам без усилий справиться с любым делом. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий.

Стрелец

День благоприятен для отдыха. Отложите дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Случайная травма или болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны неприятные события и известия.

Козерог

Благоприятный день для новых знакомств, раскрепощения, новых увлечений. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких – делайте все преимущественно сами. Хороший день для коллективных занятий, общения.

Водолей

Этот день покажет, насколько в ближайшее время изменятся ваши планы. Возрастают духовные и творческие возможности. Вероятно, намеченные планы претерпят изменения. Следите за приметами и правильно их истолковывайте.

Рыбы

Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Возможно, вам и сегодня придется отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Старайтесь не попадать под чье-либо дурное влияние. Во второй половине дня возможно ухудшение настроения и самочувствия.