Городские власти обещают сохранять зеленые насаждение при застройке Минска

Об этом во время прямой линии сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, его слова цитирует телеграм-канал столичной администрации.

Как отметил Дмитрий Микуленок, который ранее занимал пост министра архитектуры, свободных земель в пределах МКАД у города нет.

- Однако сегодня у Минска есть территории, которые требуют повышенного внимания. Они будут изменяться путем перестройки или уплотнения, но в разумных пределах, не нарушая прав тех, кто уже здесь проживает. Минск - зеленый город, и наша задача не терять и поддерживать существующие территории с насаждениями, - отметил первый зампред Мингорисполкома.

И добавил, что власти Минска и Минской области собираются и дальше развивать города-спутники.