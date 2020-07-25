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  2. Городские власти обещают сохранять зеленые насаждение при застройке Минска

Городские власти обещают сохранять зеленые насаждение при застройке Минска

Об этом во время прямой линии сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, его слова цитирует телеграм-канал столичной администрации.

Как отметил Дмитрий Микуленок, который ранее занимал пост министра архитектуры, свободных земель в пределах МКАД у города нет.

- Однако сегодня у Минска есть территории, которые требуют повышенного внимания. Они будут изменяться путем перестройки или уплотнения, но в разумных пределах, не нарушая прав тех, кто уже здесь проживает. Минск - зеленый город, и наша задача не терять и поддерживать существующие территории с насаждениями, - отметил первый зампред Мингорисполкома.

И добавил, что власти Минска и Минской области собираются и дальше развивать города-спутники.

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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