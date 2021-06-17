Горький привкус во рту и кожный зуд могут указывать на повышенный уровень билирубина. Отклонение от нормы данного вещества говорит о наличии желчнокаменной болезни. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Клетки нашей крови – эритроциты – содержат в своем составе пигмент гемоглобин. Примерно через 120 дней своего существования эритроцит должен быть разрушен, чтобы на его место пришел новый и активный. Соответственно, при распаде этот гемоглабин также разрушается, в результате чего образуется билирубин, – рассказал врач.
Образовавшееся вещество, по словам специалиста, должно выводиться печенью. Если билирубин останется в крови, человек столкнется с желтухой, проявляющейся через пожелтение кожных покровов, склер глаза, ногтевых пластин, языка и других частей тела.
– Печеночная желтуха может быть вызвана вирусным или алкогольным гепатитом, а также различными вариантами гепатозов. Это первый вариант. Во втором случае проблема возникает тогда, когда печень нормально фильтрует кровь и пытается ее выделить, но сталкивается с препятствиями – камнями в желчном пузыре. Когда давление в желчевыводящих путях растет, часть этого билирубина попадает в кровь и уровень его увеличивается, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Отмечается, что симптомами повышенного уровня билирубина являются горечь во рту и зуд кожи. Однако чтобы правильно определить причину возникновения этих признаков, нужно сделать ультразвуковое исследование. Оно поможет выявить препятствия, определить размеры печени, желчного пузыря, желчевыводящих протоков.
Также стоит сдать биохимический анализ, чтобы понять, нарушена ли функция желчевыводящих путей или самой печени. После всех этих процедур можно обратиться за помощью к специалисту.
Фото: pixabay.com
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Горечь во рту оказалась симптомом опасного заболевания
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