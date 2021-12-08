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Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении Сапеги

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора прокомментировал сегодня журналистам ход расследования уголовного дела в отношении Софьи Сапеги, передает корреспондент БЕЛТА.

Архивное фото

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них – разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления", – рассказал Дмитрий Гора.

По уголовному делу проходят, помимо Софьи Сапеги, бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы, добавил председатель Следственного комитета.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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