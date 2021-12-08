Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении Сапеги

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– рассказал Дмитрий Гора.По уголовному делу проходят, помимо Софьи Сапеги, бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы, добавил председатель Следственного комитета.