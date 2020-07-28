Google свяжет оптоволоконным кабелем США с Испанией и Великобританией

Корпорация Google проложит по дну Атлантического океана оптоволоконный кабель, который свяжет США с Испанией и Великобританией, пишет ТАСС.

Интернет-кабель Grace Hopper, который назван в честь американской военнослужащей и ученой в области компьютерного программирования, должен будет обеспечить лучшую устойчивость сети для продвижения товаров и продуктов Google.

По данным телеканала CNBC, длина кабеля, который проложат из США в Испанию, составит 6300 км, а до Британии – 6 250 км.

К слову, Google ранее уже связала интернет-кабелями Португалию и ЮАР, а также США и Францию.