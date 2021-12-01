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  2. Гончаров: пандемия напомнила, что необходимо вкладывать деньги в науку и медицину

Гончаров: пандемия напомнила, что необходимо вкладывать деньги в науку и медицину

Такую точку зрения высказал в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси кандидат медицинских наук Андрей Гончаров. 
 – С одной стороны, коронавирус – это большая беда и для человечества. А с другой – именно пандемия многое нам дала. Она напомнила, что даже вирус, который вызывает летальность у одного –максимум двух процентов населения, представляет опасность  для экономики всего мира. Это напомнило и о том, что необходимо вкладывать деньги в науку, медицину. Появилась необходимость испытывать новые медицинские технологии. Я уверен, что, если бы не наступила пандемия, векторные вакцины бы широко не применялись. Это шаг вперед и новые технологии. Именно пандемия коронавируса дала возможность попробовать их и активно внедрять, – подчеркнул он.  
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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