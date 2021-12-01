Гончаров: пандемия напомнила, что необходимо вкладывать деньги в науку и медицину

Такую точку зрения высказал в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси кандидат медицинских наук Андрей Гончаров.
– С одной стороны, коронавирус – это большая беда и для человечества. А с другой – именно пандемия многое нам дала. Она напомнила, что даже вирус, который вызывает летальность у одного –максимум двух процентов населения, представляет опасность для экономики всего мира. Это напомнило и о том, что необходимо вкладывать деньги в науку, медицину. Появилась необходимость испытывать новые медицинские технологии. Я уверен, что, если бы не наступила пандемия, векторные вакцины бы широко не применялись. Это шаг вперед и новые технологии. Именно пандемия коронавируса дала возможность попробовать их и активно внедрять, – подчеркнул он.