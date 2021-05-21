"Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн

Фото:

gomselmash.by

В комбайне GS812 PRO устанавливают новую кабину Lux Cab. В ней кресло на пневматической подвеске, новые рулевая колонка и рулевое колесо, цветной экран бортового компьютера, моноблочный пульт управления комбайном, электрогидравлический помощник включения передач.Среди отличительных особенностей модели GS812 PRO - многофункциональный разъем подключения адаптеров, модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой, пневмосистема.В качестве адаптеров доступны жатки для уборки зерновых культур, кукурузы на зерно, низкорастущих культур, сои, подсолнечника, приспособления для уборки рапса, транспортерные жатки, зерновые подборщики.