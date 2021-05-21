В рядах техники ОАО "Гомсельмаш" пополнение - предприятие представило новый зерноуборочный комбайн GS812 PRO. Об этом сообщается на сайте холдинга.
Фото: gomselmash.by
В комбайне GS812 PRO устанавливают новую кабину Lux Cab. В ней кресло на пневматической подвеске, новые рулевая колонка и рулевое колесо, цветной экран бортового компьютера, моноблочный пульт управления комбайном, электрогидравлический помощник включения передач.
Среди отличительных особенностей модели GS812 PRO - многофункциональный разъем подключения адаптеров, модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой, пневмосистема.
В качестве адаптеров доступны жатки для уборки зерновых культур, кукурузы на зерно, низкорастущих культур, сои, подсолнечника, приспособления для уборки рапса, транспортерные жатки, зерновые подборщики.
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"Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн
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