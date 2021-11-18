"Гомельтранснефть Дружба" восстановила плановую перекачку нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сегодня в 12.13 вышло на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке НПС «Гомель» – Мозырь – Адамово. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия.
- Ограничение объемов перекачки нефти на 7% на участке НПС «Гомель» – Мозырь – Адамово было связано с плановыми ремонтными работами на нефтеперекачивающей станции «Гомель», - уточняется в сообщении.
Отмечается, что белорусский оператор нефтепровода «Дружба» подтверждает выполнение всех контрактных обязательств перед партнерами.