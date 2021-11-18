SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. "Гомельтранснефть Дружба" восстановила плановую перекачку нефти

"Гомельтранснефть Дружба" восстановила плановую перекачку нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сегодня в 12.13 вышло на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке НПС «Гомель» – Мозырь – Адамово. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия.


- Ограничение объемов перекачки нефти на 7% на участке НПС «Гомель» – Мозырь – Адамово было связано с плановыми ремонтными работами на нефтеперекачивающей станции «Гомель», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что белорусский оператор нефтепровода «Дружба» подтверждает выполнение всех контрактных обязательств перед партнерами.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы