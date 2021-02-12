Такое мнение о патриотическом воспитании молодежи высказал «СБ. Беларусь сегодня» делегат VI Всебелорусского народного собрания, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов:
– Если ты любишь свою Родину, всю свою жизнедеятельность будешь выстраивать так, чтобы своей Отчизне не навредить. Поэтому с самого раннего детства надо прививать эту любовь к своей земле, своим людям, своей символике.
Немаловажную роль играет и изучение истории, продолжил делегат:
– Нашему поколению повезло, повезло, потому что во время нашей жизни впервые наша Родина стала независимым государством. И это надо сберечь и ценить. Мы – зачинатели нашей независимой Беларуси.
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Гомельский военком: любовь к своей земле надо прививать с раннего детства
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