Гомельский военком: любовь к своей земле надо прививать с раннего детства

Такое мнение о патриотическом воспитании молодежи высказал «СБ. Беларусь сегодня» делегат VI Всебелорусского народного собрания, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов:



– Если ты любишь свою Родину, всю свою жизнедеятельность будешь выстраивать так, чтобы своей Отчизне не навредить. Поэтому с самого раннего детства надо прививать эту любовь к своей земле, своим людям, своей символике.



Немаловажную роль играет и изучение истории, продолжил делегат:



– Нашему поколению повезло, повезло, потому что во время нашей жизни впервые наша Родина стала независимым государством. И это надо сберечь и ценить. Мы – зачинатели нашей независимой Беларуси.