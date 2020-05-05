Гомельская молодежь отдала дань памяти своему героическому земляку

В Гомеле представители молодежного совета области возложили цветы к мемориальной доске Героя Советского Союза Бориса Царикова. Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» прошла в средней школе № 25, где он учился.





За этими партами, правда, еще довоенной конструкции, постигал науку Герой Советского Союза Борис Цариков. Юноша подростком участвовал в боевых действиях. Разведчик 43-го стрелкового полка комсомолец-красноармеец Борис Цариков с группой минеров первым переправился через реку Днепр в районе Лоева 15 октября 1943 года, водрузил на правом берегу Красное знамя, в течение пяти суток участвовал в боях по расширению плацдарма. Погиб 13 ноября 1943 года. Похоронен в братской могиле в Лоеве.









На здании школы есть памятная доска о школьнике-герое. Его имя носит и улица, на которой школа находится. Народная память — важный элемент национального самосознания, уверена глава молодежного совета Гомельщины Галина Друзь:

— На многих советских памятниках писали «Ничто не забыто, никто не забыт». Задача нашего поколения — сохранить эту традицию памяти в сердце, в семье, в стране. Этот День Победы — это действительно день большой памяти о героизме наших предков, о котором нельзя забывать, даже в самые сложные периоды.











