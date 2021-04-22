33-летний житель областного центра позиционировал себя как успешный предприниматель по продаже бытовой техники. Он входил в доверие к знакомым и под разными предлогами брал у них деньги, не собираясь возвращать, особенно крупные суммы.
У своего школьного приятеля «перехватил» 4,5 тысячи рублей, уговорил того взять для его бизнеса четыре кредита на 13 тысяч рублей и купить в рассрочку дорогой мобильный телефон. Кому-то обещал привезти из России технику по «сходной цене», которой они не дождались. Деньги тратились преимущественно на шикарную жизнь. Среди обманутых есть пожилые люди, инвалид по зрению. Мошенничество продолжалось более двух лет, пока люди не стали обращаться с заявлениями, понимая, что с ними произошло. Гомельчанин попытался скрыться в России, где его задержали и экстрадировали на родину.
– На основании собранных по делу доказательств жителю Гомеля было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключен под стражу. Уголовное дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
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Гомельчанин обманул два десятка знакомых почти на 100 тысяч рублей, его ждет суд
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