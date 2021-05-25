Диск Луны во время полного затмения в среду, 26 мая, может украсить голубая кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света, сообщает РИА Новости.
О том, чем интересно это явление, рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
– В первую очередь – своей непредсказуемостью. Неизвестно, как будет выглядеть Луна. Можно предполагать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой Северного полушария Земли. Если это так, то верхний край Луны будет слегка голубоватым. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет виден, – объяснил эксперт.
Специалист также добавил, что бывали случаи, когда после серьезных извержений вулканов из-за пепла в атмосфере во время полных затмений Луны она становилась полностью невидимой.
– Лунное затмение мы можем предсказать, но как будет выглядеть Луна – это всегда небольшая интрига, – рассказал астроном.
Фото: архив БЕЛТА
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"Голубая корона" может украсить Луну во время затмения 26 мая
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