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Головченко встретился с послом Узбекистана в Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко провел встречу Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в нашей стране Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии. Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. 


В начале встречи посол Узбекистана поделился своими впечатлениями от белорусской зимы.

– Когда я ехал сюда, готовился к белорусской зиме. И в 2018-м была зима, но легкая. А в 2019-м зимы вообще не было. Мы, наверное, с собой привезли ташкентскую зиму. Но вот 2021 год – нормальная зима. Так что то, что мы ожидали от белорусской погоды, нам удалось это дело ощутить.


В свою очередь руководитель белорусского Правительства обратил внимание, что в двусторонних отношениях между странами настоящее лето.

 Главное, что у нас в двусторонних отношениях не зима, а полноценное лето. Я буквально полчаса назад разговаривал со своим коллегой из Узбекистана, мы виделись и в Казахстане во время Евразийского межправсовета. Мы затронули вопросы активизации двустороннего сотрудничества и буквально сейчас по телефону обсуждали. И он сказал, что есть большой положительный резонанс в Узбекистане вашей встречи с Президентом Беларуси, которая недавно была. Оценка Главы белорусского Государства двусторонних отношений также получила положительный резонанс в медиапространстве Узбекистана.

Роман Головченко подчеркнул, что Насирджану Юсупову можно гордиться своей работой в качестве посла Узбекистана в Беларуси.


Конечно, всегда грустно расставаться с нашими искренними друзьями. Но считаю, что Вам можно гордиться своей работой в качестве посла Узбекистана в Беларуси. Наверное, у любого дипломата есть ощущение того, что можно было бы сделать еще больше. Но это абсолютно нормально. Поэтому хотелось бы узнать Ваши впечатления от итогов работы, Вашей оценки двусторонних отношений, и самое главное, что еще мы можем сделать в ближайшее время для того, чтобы отношения вывести на качественный уровень.

Насирджан Юсупов отметил, что за три года, которые он возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в нашей стране, произошли положительные изменения.


 Для меня большая честь встретиться с Вами, и большая честь, что в Беларуси так отнеслись к моей деятельности. Недавно прошла очень теплая встреча с Главой государства. Вчера была встреча с Натальей Кочановой. Подробно обсуждали вопросы дальнейшего развития межпарламентских связей. И несмотря на свою занятость, и то, что впереди такое важное политическое мероприятие, где Вы являетесь организатором и председателем организационного комитета, Вы нашли время для того, чтобы встретиться. Это еще раз подчеркивает, что в Беларуси придают очень серьезное отношение развитию связей с Узбекистаном. В том числе считаю, есть небольшая заслуга и моя, и коллектива, который я возглавлял. И было правильное решение нашего Президента, когда он сказал, что нет отдельного посольства в такой стране, как Беларусь. И после встречи глав двух государств было принято принципиальное решение. И для меня большая честь быть первым послом Узбекистана здесь. Три года пролетели незаметно. Я когда ехал сюда, было волнение. Ведь был большой перерыв в дипломатической работе. И когда Глава государства пригласил и сказал, что есть такие соображения, я это принял с большим интересом. Я Беларусь немного уже знал. А непосредственно не был в стране. Начал активно готовиться. И результаты, которых мы достигли здесь, превзошли все мои ожидания. В первую очередь это великолепный народ, дружески настроенный к Узбекистану. И этим мы должны дорожить. Раз у народа такое отношение, то и у политиков должно быть соответствующее.

Фото: БЕЛТА
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