Головченко: все места массовых захоронений, которые до сих пор были неизвестны, будут мемориализированы

Вся белорусская земля – напоминание о тех преступлениях, которые творили захватчики на нашей территории, заявил сегодня Премьер-министр Роман Головченко.

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По словам Головченко, работа по установлению мест захоронений времен ВОВ активизировалась в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту геноцида белорусского народа.

– За короткий период времени, начиная с лета, уже проделана большая работа, и вскрываются все новые страшные события тех дней. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все места расправ над мирным населением и военнопленными на территории нашей страны. В будущем все места, которые до сих пор были неизвестны, будут мемориализированы. Будет увековечена память жертв, которые там погибли, – сказал Роман Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что в таких местах особенно остро ощущается весь масштаб произошедшего с нашим народом:

– Каким испытаниям они подверглись! Насколько бесчеловечны были агрессоры и захватчики! Происходило это совсем недавно, по историческим меркам. Это живая материя памяти. Наши замученные предки смотрят на нас и дают нам возможность вспомнить и сохранить эту память и сделать все, чтобы такое никогда больше не повторилось.

Сегодня в лесном массиве вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады проводится осмотр и изъятие костных останков и других предметов из вскрытой ямы-могилы времен Великой Отечественной войны – места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного в ходе расследования уголовного дела о геноциде.











