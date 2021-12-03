Головченко: в ближайшие дни Беларусь введет ответные санкции против Запада

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(принимать очередной санкционный пакет против Беларуси. –).По словам Романа Головченко, это будут не формальные, а конкретные меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы. Он также добавил, что список белорусских физлиц и компаний, попавших под западные санкции, «вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовит или кто подсказывает»: