Головченко: в ближайшие дни Беларусь введет ответные санкции против Запада

Об этом журналистам заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя итоги совещания по вопросам социально-экономического развития страны.
Фото: БЕЛТА
– Мы неоднократно предупреждали партнеров о том, что не стоит этого делать (принимать очередной санкционный пакет против Беларуси. – Прим. ред.). Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане страны, о которых они якобы пекутся. Несколько раз мы не применяли жестких ответных мер, надеялись на то, что будет проявлено определенное благоразумие. Оно не было проявлено. Поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой.
По словам Романа Головченко, это будут не формальные, а конкретные меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы. Он также добавил, что список белорусских физлиц и компаний, попавших под западные санкции, «вызывает недоумение в отношении профессионализма тех, кто их готовит или кто подсказывает»:
– Я бы такие посольства, если это посольства готовят, давно бы выгнал за профнепригодность, это я как бывший дипломат говорю… Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются «режимом», даже прописывали критерии (когда государство имеет в доле 50 и более процентов). Но в этом пакете уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю, а остальной долей владеют члены трудового коллектива. Так какое же это следование критериям? Где здесь профессионализм? Вы даже санкции не можете правильно ввести!