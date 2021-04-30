У Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась во время рабочего визита главы белорусского Правительства в Россию, сообщает БЕЛТА.
– Мы являемся свидетелями существенного прогресса белорусско-узбекских политических и торгово-экономических отношений. Прошлый год, несмотря на все пандемические сложности и мировой кризис, стал рекордным в условиях двусторонних отношений по объему товарооборота. Это самое яркое доказательство того, как эффективно работают деловые круги правительств двух стран над этим самым важным показателем по торгово-экономическим отношениям, – сказал Роман Головченко.
По его словам, сегодня у двух стран есть все возможности для увеличения товарооборота.
– Мы чувствуем спрос как на белорусские товары в Узбекистане, так и на узбекские в Беларуси, – добавил Премьер-министр.
Абдулла Арипов отметил: в Узбекистане высоко ценят взаимодействие с Беларусью, основой которого являются дружественные и доверительные отношения.
– Наши экономики взаимодополняемы. Несмотря на пандемию, в последнее время реализовано очень много различных проектов. Мы имеем перспективы и возможности, которые могут позволить нам выйти на новые объемы в режиме взаимовыгодного сотрудничества, – подчеркнул он.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: у Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота
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