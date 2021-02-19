Головченко: своевременная господдержка помогает проблемным предприятиям снова набирать силу

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко с рабочей поездкой посетил Бобруйск. Маршрут включал два объекта: ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и Бобруйскую укрупненную типографию им. А. Т. Непогодина. При всей своей непохожести оба предприятия объединяет то, что они сумели достойно выйти из затруднительной ситуации.
«Бобруйскагромаш» входит в список градообразующих предприятий Могилевской области и занимает довольно прочные позиции на рынке кормозаготовительной техники в СНГ. В здешних цехах выпускают 100 наименований продукции, поставляемой в 50 стран мира. Параллельно выпускают новые виды техники, чтобы быть всегда в тренде.
Правда, всего 5–6 лет назад перспективы холдинга были не такими радужными. Понемногу проводить техническое перевооружение, улучшать экономические характеристики и расширять ассортимент помогла вовремя оказанная господдержка.
– Мы видим неплохие результаты, но ведь всегда хочется большего, – отметил Роман Головченко. – Чтобы изыскать резервы для дальнейшего развития, необходимо продумать создание госкорпорации. Этот вопрос обсуждался на Всебелорусском народном собрании, также он нашел свое отражение в программе Правительства и в программе социально-экономического развития. Появление подобной структуры позволит решить ряд проблемных вопросов. Одна из главных – сокращение затрат за счет перестроения технологической политики, ликвидации дублирующих производств на родственных предприятиях, оптимизации всех процессов. Выручку можно будет направить на инвестиции. Вторая задача – такого рода структура, по нашим замыслам, должна стать более надежным заемщиком, который будет иметь доступ не только к белорусскому рынку капитала, но и более легкий выход на международные рынки.
Сейчас данный вопрос, по словам Премьер-министра, прорабатывается с аналитической стороны, отрабатываются организационные, правовые, управленческие и экономические направления. Это необходимо, чтобы через несколько месяцев создать полноценный проект соответствующего нормативного правого документа.
Генеральный директор «Бобруйскагромаша» Надежда Лазаревич подтверждает, что подставленное государством плечо было весьма кстати, но добавляет – не последнюю роль сыграла самоотдача в работе ее коллектива:
– С учетом правильного планирования, своевременных распределений обязанностей, веры в свое предприятие мы вместе пришли к достигнутому и теперь можем в цифрах озвучивать наши успехи: объем производства вырос на 166%, экспорта – на 150%, в ежемесячном объеме отгрузки экспорт занимает 53–55%, рост заработной платы составил 153%. Будем продолжать развиваться! В ближайшую пятилетку планируем модернизировать завод и направить на эти цели порядка 20 миллионов рублей.
Пространство для маневров, к слову, есть. В последние годы наблюдается стабильный рост спроса на машины для внесения органических и минеральных удобрений повышенной грузоподъемности, что связано с необходимостью восстановления плодородия сельскохозяйственных угодий, значительным износом имеющегося парка данных машин в Беларуси и в других странах СНГ.
– Потребитель всегда прав, – уточнила Надежда Анатольевна. – Если ему необходим тот или иной продукт, а мы можем его изготовить, то с удовольствием это сделаем. В частности, сейчас в Беларуси и России идет увеличение посевных площадей, для чего необходимы более мощные трактора и, соответственно, более мощное прицепное оборудование. Поэтому наше предприятие переходит на линейку более крупной техники: прицепы от 10 до 24 кубов, машины для внесения жидких и твердых органических удобрений, пресс-подборщики.
Есть чем похвастать и Бобруйской укрупненной типографии им. А. Т. Непогодина, основанной еще в 1888 году. Рентабельно работающее предприятие специализируется на разработке и изготовлении бланков строгой отчетности. Это значит, что в ее арсенале, кроме привычных для типографий календарей, открыток и визиток, есть билеты на транспорт и культурные мероприятия, товарно-транспортная документация, страховые полисы, облигации и банковские документы, знаки почтовой оплаты.
– Сегодня наша типография – современное многопрофильное производство с возможностью печати продукции на листовых и рулонных офсетных машинах, а также на флексографском оборудовании, –рассказывает директор Владимир Пасько. – Работаем, сохраняя традиции и развивая новые направления. Именно активный мониторинг рынка, грамотный маркетинг, гибкое реагирование на внешние факторы позволяют остаться на плаву и работать с прибылью. Приведу такой пример. Постепенно отмирает билетная продукция: раньше мы печатали для Минска почти миллион проездных билетов в месяц, но в один момент столица отвалилась – в транспорте начали вводить цифровые технологии. Мы закрыли данную брешь освоением производства упаковочной продукцией для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для любого предприятия важно «шевелиться», своевременно подстраиваться под тенденции, складывающиеся в окружающем его мире, поделился мнением Роман Головченко.
– Как мы выяснили из этого короткого визита, типография сидела на производстве продукции, которая нужна всем: бланки, накладные, билеты, – говорит он. – Но с переходом к электронному формату ситуация начала меняться. Благо предприятие вовремя подсуетилось, уловило тенденции и фактически перестроилось на выпуск новых для себя видов продукции.
Не менее важный момент в современных условиях – это переход на выпуск специальных кодов маркировки товара, продолжил высокопоставленный гость:
– Целый ряд продукции в Евразийском экономическом союзе подлежит маркировке. В частности это касается молочной продукции – одной из наших основных экспортных позиций. С 1 мая немаркированная продукция не сможет поступать на рынки стран ЕС и в Россию, и, чтобы экспорт не остановился, важно сделать упреждающие шаги. Это сложная технология, тем не менее мы вовремя разворачиваем производство кодов. Если проспать этот момент, потом можно остаться со своим товаром, который никуда не выйдет за пределы республики.
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Головченко: своевременная господдержка помогает проблемным предприятиям снова набирать силу
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Фото: САЗОНОВ Андрей