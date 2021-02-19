Головченко: своевременная господдержка помогает проблемным предприятиям снова набирать силу

«Бобруйскагромаш» входит в список градообразующих предприятий Могилевской области и занимает довольно прочные позиции на рынке кормозаготовительной техники в СНГ. В здешних цехах выпускают 100 наименований продукции, поставляемой в 50 стран мира. Параллельно выпускают новые виды техники, чтобы быть всегда в тренде.Правда, всего 5–6 лет назад перспективы холдинга были не такими радужными. Понемногу проводить техническое перевооружение, улучшать экономические характеристики и расширять ассортимент помогла вовремя оказанная господдержка.– отметил Роман Головченко.Сейчас данный вопрос, по словам Премьер-министра, прорабатывается с аналитической стороны, отрабатываются организационные, правовые, управленческие и экономические направления. Это необходимо, чтобы через несколько месяцев создать полноценный проект соответствующего нормативного правого документа.подтверждает, что подставленное государством плечо было весьма кстати, но добавляет – не последнюю роль сыграла самоотдача в работе ее коллектива:Пространство для маневров, к слову, есть. В последние годы наблюдается стабильный рост спроса на машины для внесения органических и минеральных удобрений повышенной грузоподъемности, что связано с необходимостью восстановления плодородия сельскохозяйственных угодий, значительным износом имеющегося парка данных машин в Беларуси и в других странах СНГ.– уточнила Надежда Анатольевна. –Есть чем похвастать и Бобруйской укрупненной типографии им. А. Т. Непогодина, основанной еще в 1888 году. Рентабельно работающее предприятие специализируется на разработке и изготовлении бланков строгой отчетности. Это значит, что в ее арсенале, кроме привычных для типографий календарей, открыток и визиток, есть билеты на транспорт и культурные мероприятия, товарно-транспортная документация, страховые полисы, облигации и банковские документы, знаки почтовой оплаты.–рассказывает. –Для любого предприятия важно «шевелиться», своевременно подстраиваться под тенденции, складывающиеся в окружающем его мире, поделился мнением Роман Головченко.говорит он.Не менее важный момент в современных условиях – это переход на выпуск специальных кодов маркировки товара, продолжил высокопоставленный гость: