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  2. Головченко: суммарная поддержка экономики в период пандемии составила около полумиллиарда рублей

Головченко: суммарная поддержка экономики в период пандемии составила около полумиллиарда рублей

Об этом журналистам по итогам совещания Президента с руководством экономического блока страны рассказал Премьер-министр Роман Головченко:

Фото: архив БЕЛТА

– Ситуация по мерам поддержки экономики была доложена Президенту. Суммарно страна затратила около полумиллиарда рублей на меры помощи и поддержки. Все эти цифры посчитаны: здесь и надбавки, и льготы, и рассрочки, и арендные каникулы. Пока все суммы, которые запланированы в бюджете, еще не выбраны. По некоторым статьям невыборка от плана составляет около 50%. Это говорит о том, что мы изначально спланировали, не понимая глубины кризиса, больше средств, чем потребовалось в реальности. Мы не поступали как некоторые страны, которые фактически заливали деньгами, раздавали эти деньги. Не было такой нужды.

Премьер-министр подчеркнул, что самое важное, что мы сделали – не остановили экономику:

– Тем, кто мог за счет работы обеспечивать необходимый уровень зарплаты, тем помогал бюджет. Но в целом нагрузки на бюджет не потребовалось из-за того, что экономика не останавливалась.

Роман Головченко также добавил, что в это непростое время Правительство обратило пристальное внимание и на работу предприятий:

– Была создана специальная группа, она до сих пор работает, которая оперативно рассматривает вопросы кредитной поддержки предприятий. Тех, кто реально использует эти деньги (льготные кредиты, под гарантии Правительства, под гарантии местных бюджетов), чтобы пережить временные трудности, произвести продукцию, продать ее и потом вернуть кредит. Как говорил Президент, деньги вертолетные не разбрасывались.

Фото: архив БЕЛТА
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