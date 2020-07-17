Стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года подпишут нынешней осенью в Минске. Об этом сообщил Премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе:
Фото: архив БЕЛТА
– Подготовлен и в целом одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В нем заложены механизмы формирования общих рынков союза, сформулированы подходы к развитию новых направлений в совместной инновационной и инвестиционной деятельности. Подписание этого документа главами государств ожидается во время очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске.
Роман Головченко отметил, что главам правительств будет целесообразно еще раз обсудить этот проект до заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Также, по словам Премьер-министра, в поле зрения Евразийского межправсовета были и остаются барьеры и изъятия:
– На заседаниях органов союза в приоритетном порядке рассматриваются вопросы, касающиеся хода устранения препятствий на внутреннем рынке. Отмечается определенный прогресс в решении этой наболевшей проблемы.
В свою очередь Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Ереване в октябре нынешнего года.
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Головченко: стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года подпишут осенью
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