Головченко: стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года подпишут осенью

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БЕЛТА

Роман Головченко отметил, что главам правительств будет целесообразно еще раз обсудить этот проект до заседания Высшего Евразийского экономического совета.Также, по словам Премьер-министра, в поле зрения Евразийского межправсовета были и остаются барьеры и изъятия:В свою очередь Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Ереване в октябре нынешнего года.