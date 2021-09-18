Головченко с рабочей поездкой посещает Могилевскую область

В ходе посещения рассмотрены актуальные вопросы о перспективах дальнейшего развития КФХ ”Весна-агро“, в том числе расширении земельного участка (в пользовании порядка 2 тыс. га земли), а также реализации инвестиционного проекта по переработке производимой мясной продукции (мраморная говядина).В рамках поездки Премьер-министр также посетил Мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества.Комплекс был открыт 15 октября 1968 года в честь 25-летней годовщины битвы под Ленино Первой Польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко совместно с советскими дивизиями против немецко-фашистских захватчиков.Музей является историко-культурной ценностью Республики Беларусь. Это здание из железобетона, стекла и алюминия, сделанное в форме каски высотой 11 и диаметром 34 метра. Оно расположено на высоте 215,5, где в 1943 году было самое пекло боя. С 1 июля 2014 г. и по настоящее время музей советско-польского боевого содружества является филиалом государственного учреждения культуры ”Горецкий районный историко-этнографический музей“.Экспозиция музея советско-польского боевого содружества посвящена совместным боевым действиям советских дивизий и Первой Польской пехотной дивизии им.Т.Костюшко в годы Великой Отечественной войны. Здесь же представлены образцы оружия, предметы снаряжения, личные вещи участников боев, а также многочисленные документы и фотографии военного времени.Центральное место в экспозиции музея отведено диораме ”Бой под Ленино“, которая создана художниками московской Военной студии имени Грекова. На ней изображен кульминационный момент совместных атакующих действий советских и польских солдат.Значительное место в экспозиции музея занимает витрина-экспозиция ”В едином строю“, в которой представлены памятные подарки и сувениры, повествующие о послевоенном сотрудничестве Беларуси и Польши.Перед входом в музей высится величественный монумент, символизирующий советско-польское боевое содружество: руки советского и польского солдат с автоматом крепко сжимают древко боевого знамени. На монументе надпись на русском и польском языках: ”СССР – Польша. 1943“.Неподалеку от музея, на склоне высоты 215,5 расположена братская могила советских и польских солдат, включающая в себя две мемориальные гранитные плиты и обелиск, выполненный из брони 25 см толщины, пробитой в разных местах снарядами, осколками, оплавившейся, потрескавшейся. Памятник символизирует человеческую стойкость воинов, которая оказалась прочнее самой толстой брони.Памятник на братской могиле советским воинам выполнен в виде объемной пятиконечной звезды из темно-красного гранита, как бы вырастающей из-под земли. На памятнике надпись: ”Бессмертен твой подвиг, вечная слава, тебе, советский солдат“. Под этим мемориальным надгробием покоится прах 1711 советских воинов, погибших в боях под Ленино.Польские воины, погибшие в битве под Ленино, захоронены в парке около реки Мереи. Надгробие выполнено в форме мемориальной плиты, на самом верху которой скульптура символа дивизии – пястовского орла без короны. Перед плитой установлены символы религиозной принадлежности воинов: католический и православный кресты и иудейская шестиконечная звезда Давида. По обе стороны аллеи, ведущей к братской могиле, – гранитные плиты с именами погибших, раненых и пропавших без вести польских солдат и офицеров.Фото: пресс-служба Правительства