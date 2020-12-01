Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит программу деятельности Правительства на период до 2025 года 2 декабря в Овальном зале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
"Второго декабря состоится заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Перед парламентариями с докладом на тему "О программе деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года" выступит Премьер-министр Роман Головченко", – рассказали в пресс-службе.
Фото: БЕЛТА
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Головченко представит программу деятельности Правительства до 2025 года в Овальном зале 2 декабря
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