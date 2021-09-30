Головченко: особую важность приобретает работа учителя в воспитании настоящих патриотов страны

В четверг во Дворце Республики накануне Дня учителя Премьер-министр Роман Головченко по сложившейся традиции вручил государственные награды работникам системы образования. Всего в списке награжденных — более 50 человек. Руководитель Правительства поздравил гостей с наступающим профессиональным праздником:

— Этот праздник отмечают не только учителя, но и школьники, их родители, вчерашние выпускники. Все мы когда-то были учениками. В каждом из нас есть память о любимых учителях, о тех, кто вкладывал свою душу, опыт, талант в обучение и воспитание подрастающего поколения, кто делился своими знаниями, теплом.



По словам Премьер-министра, белорусские педагоги во все времена с честью выполняли свою самую главную миссию — просвещение молодежи. Своей мудростью, самоотверженностью, терпением и постоянным творческим поиском учителя закладывают основы становления новых поколений независимой Беларуси.

— И сегодня особую важность приобретает работа учителя в воспитании настоящих патриотов страны, формировании у молодежи чувства сопричастности к героическому прошлому, уважительному отношению к традициям белорусского народа. Это важнейшая задача, и в ее реализации государство рассчитывает и опирается на вашу помощь. Педагоги всегда были в центре общественной жизни страны. Вы являетесь надежной опорой государства, даете своим воспитанникам знания, прививаете им высокие нравственные идеалы, что очень непросто в эпоху современной культуры. Вы должны помогать разбираться своим ученикам в тех сложных процессах, которые происходят в мире и обществе. Должны развивать их личностные качества, способности творчески мыслить, критически воспринимать любую информацию, находить выход из любых сложных житейских ситуаций. И конечно, надо учить молодежь принимать решения, брать на себя ответственность и анализировать свои поступки.







Руководитель Правительства выделил, что перед детьми открывается огромный мир. И то, какими они войдут в этот мир, безу­словно, зависит от двух столпов воспитания — семьи и учителя.



— Общество, определив образование одним из приоритетов развития нашего государства, доверяет вам будущее детей. А это основа любого общества. Со своей стороны, государство продолжает уделять большое внимание развитию системы образования, укреплению ее материально-технической базы. Объемы финансирования образовательной сферы в Беларуси соизмеримы с расходами развитых стран мира и составляют более восьми миллиардов рублей в год. Это более пяти процентов ВВП страны.





Был сделан акцент на оснащении учреждений образования современным оборудованием. За счет средств республиканского бюджета за последние годы в школы, гимназии и лицеи поставлено оборудования для полутора тысяч кабинетов физики, химии и биологии. Закуплено около восьми тысяч персональных компьютеров и мультибордов.

— Проводится постоянная работа по обновлению сети учреждений дошкольного и общего среднего образования. С начала 2021-го введено в эксплуатацию пять детских садов и семь новых школ. Сегодня система образования страны представляет собой более семи тысяч учреждений, в которых обучается более двух миллионов человек.



Роман Головченко пожелал награждаемым и всему педагогическому сообществу крепкого здоровья, вдохновения и благополучия.

— Пусть вас всегда согревает и дает новые силы человеческая признательность за ваш нелегкий, но очень благородный труд.































sichevich@sb.by

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