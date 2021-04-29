Головченко обсудил с премьером Таджикистана перспективы взаимоотношений государств

В рамках трехдневного рабочего визита в Российскую Федерацию Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода. Обсуждались актуальные вопросы белорусско-таджикских отношений. Роман Головченко отметил, что товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за 2020 год вырос практически в три раза.
– Отношения между странами являются дружественными. В лице Таджикистана мы видим важного и надежного партнера. Очень важно, что за 2020 год товарооборот между Беларусью и Таджикистаном вырос практически в три раза. Это лучший показатель того, что мы не просто разговариваем, а делаем конкретные дела.
Роман Головченко отметил продуктивность прошедшей недавно белорусско-таджикской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Напомним, тогда с белорусской стороны приняли участие более 100 представителей деловых кругов. Также Премьер-министр Беларуси поблагодарил своего коллегу за оказываемую поддержку нашей стране на международной арене.
– На нашу страну продолжается определенное давление со стороны тех стран, которые недовольны тем, что белорусский народ самостоятельно выбрал свой путь развития. Используются различные инструменты. И мы благодарны Таджикистану за поддержку нашей страны в том числе и в этом вопросе. Уверен, что и в будущем мы можем продолжать оказывать друг другу поддержку.
В свою очередь Кохир Расулзода отметил, что в Таджикистане высоко ценят уровень взаимоотношений между странами.
– Между главами наших государств сложились дружеские и братские отношения. Это дает нам возможность плодотворно развивать двусторонние отношения в различных направлениях. Наши страны имеют большие возможности для развития торговли и бизнеса.
Отметим, Беларусь и Таджикистан конструктивно взаимодействуют на площадках международных организаций, оказывается взаимная поддержка по ключевым вопросам. По объему белорусского экспорта в 2020 году Таджикистан занимает 7-е место среди стран СНГ. В январе-феврале 2021 года товарооборот Республики Беларусь с Республикой Таджикистан составил 25 миллионов долларов. При этом экспорт составил 24,5 миллиона долларов. В Таджикистане действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий. На базе АОЗТ ”Агротехсервис“ налажено сборочное производство тракторов ОАО ”МТЗ“, прицепов ОАО ”Бобруйскагромаш“ и техники ОАО ”Гомсельмаш“.
Сегодня же в рамках своего рабочего визита Роман Головченко посетил особую экономическую зону «Иннополис» и университет Иннополис. Также сегодня руководитель белорусского Правительства примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Фото: БЕЛТА
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Головченко обсудил с премьером Таджикистана перспективы взаимоотношений государств
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