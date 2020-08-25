Головченко об итогах полугодия: результаты экспорта могли быть лучше

Сегодня в Правительстве во время заседания Президиума рассмотрен вопрос об экспорте товаров и услуг за первое полугодие. Как отметил Премьер-министр Роман Головченко, результаты могли быть лучшими.
– Важнейшие целевые задачи Правительства по обеспечению экономического роста – наращивание экспорта товаров и услуг с параллельным решением задачи эффективного импортозамещения. Сегодня дадим объективную оценку результатов работы тех, кто за это отвечает. Прежде всего хочу отметить, что у нас сложилось положительное сальдо торговли товарами и услугами в размере 757 миллионов долларов, что на 488 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Это хорошо для платежного баланса и для макроэкономической сбалансированности. Но по-прежнему положительное сальдо вытягивают услуги.
Недавно Национальный банк опубликовал статистику по экспорту товаров и услуг за первое полугодие. Согласно данным регулятора, произошло снижение темпов к уровню прошлого года. В итоге внешнеторговый оборот за шесть месяцев составил более 32 миллиардов долларов.
– Конечно, такой результат отчасти можно объяснить пандемией, замораживанием рынков и целым комплексом внешних факторов, которые, несомненно, оказали влияние на состояние внешнеторговой деятельности. Изменилась ценовая и товарная конъюнктура на внешних рынках. Были известные проблемы в нефтепереработке и других отраслях. Но тем не менее ряд отраслей не почувствовал влияния эпидемиологических ограничений и даже улучшил свои результаты внешней торговли. Увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на 6,4 процента, образовательных услуг – на 3,1 процента, компьютерных и информационных услуг – на 21,6 процента.
При этом Роман Головченко обратил внимание на недостаточную работу загранучреждений страны по продвижению белорусских товаров на внешних рынках.
– К сожалению, заметно отдалились от решения стратегической задачи снижения зависимости от одного-двух рынков. Я имею в виду задачу по выходу на экспортную формулу "треть – треть –треть". Фактически за первое полугодие мы имеем экспорт в страны ЕАЭС 50,2 процента, ЕС – 17,1 процента и другие страны – 32,7 процента.
Премьер-министр также обратил внимание, что есть вопросы к объективности оценки работы по диверсификации экспорта и выхода на новые рынки.
– Нам необходимо четко определиться с критериями отнесения страны как экспортной для Беларуси. Какой минимальный объем экспорта может учитываться для того, чтобы считать, что этот рынок нами освоен. Или, по крайней мере, мы на него вышли. На мой взгляд, необходимо пересмотреть систему формирования и доведения показателей оценки эффективности работы кадров как реального сектора экономики, так и руководителей загранучреждений. Несмотря на наличие объективных проблем, при должной организации и слаженной работе результаты экспорта могли быть значительно лучше. Рынок сейчас постепенно оживает. У нас есть преимущество. Мы не останавливали производство, когда конкуренты стояли. Мы понесли меньше потерь, накопили определенные запасы за этот период. Поэтому нам есть что предложить рынку.
Глава Правительства отметил, что сейчас важно не упустить момент. По его словам, инструменты поддержки и стимулирования экспорта (в том числе на новых рынках) есть. Надо двигаться вперед.
Фото: БЕЛТА
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Головченко об итогах полугодия: результаты экспорта могли быть лучше
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