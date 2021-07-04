Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что санкции ЕС в отношении нашей страны - это банальный шантаж и политическое давление на страну.
- Для меня лично все на поверхности. Здесь нет ничего от экономики. Это банальный шантаж и политическое давление на страну. И собственно говоря, наши партнеры этого и не скрывали. Потому что в СМИ всплывала информация о подготовительных шагах по поводу санкций. Искались сектора и отрасли, которые дают республике приток денежных средств, выручку и валюту.
Руководитель Правительства подчеркнул, что цель не скрывается – ухудшить уровень жизни населения, породить социальное недовольство и через эти процессы перейти к смене власти.
- И не надо быть аналитиком и политологом, чтобы этого не заметить. Тем более, что анализ санкций и формулировок, которыми объясняется введение тех или иных санкций в отношении предприятий убедительно показывает, что их авторы крайне слабо понимают, что происходит в Беларуси. Мне жаль юристов Евросоюза, которые готовили такие смешные формулировки. Это следствие полной девальвации системы международного права. Поэтому маски сброшены, цели понятны и очевидно всем для чего все это делается, - резюмировал Роман Головченко.
Полную версию интервью Премьер-министра читайте в ближайшем номере газеты “Рэспубліка”, а также на сайте sb.by.
Фото: архив БЕЛТА
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Головченко о санкциях ЕС: это банальный шантаж и политическое давление на страну
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