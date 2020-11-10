На международном уровне важно разработать базовые правила поведения в информационном пространстве. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время выступления на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в формате видеоконференции.
– Сегодня как никогда важно на международном уровне разработать базовые правила поведения в информационном пространстве. В связи с этим считаем весьма актуальной глобальную инициативу Китая в сфере информационной безопасности, которая в полной мере созвучна с нашей инициативой по созданию пояса цифрового добрососедства.
Роман Головченко обратил внимание, что события последних месяцев наглядно показали, как с использованием современных информационных технологий и средств коммуникации можно управлять общественным мнением и дестабилизировать обстановку.
– Через сеть интернет распространяется террористическая и экстремистская идеология. Налицо прямое вмешательство в дела суверенных государств.
Фото БЕЛТА
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Головченко: на международном уровне важно разработать базовые правила поведения в информационном пространстве
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