Комфорт для национального инвестора – это основа для иностранного. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности Правительства до 2025 года.
Фото из архива БЕЛТА
– В основе работы Правительства – создание благоприятных условий для инвестирования, снижение рисков для инвесторов и улучшение бизнес-среды. Задача по повышению инвестиционной активности требует принятия мер по созданию максимально возможных благоприятных условий для ведения бизнеса и безопасной деловой среды. Комфорт для национального инвестора – это основа для иностранного.
Роман Головченко подчеркнул, что будет обеспечено развитие отечественного бизнеса на основе доступной финансовой поддержки.
– Одним из шагов в данном направлении станет разработка государственной программы «Малое и среднее предпринимательство на 2021–2025 годы». Предусматривается создание вертикально организованного центра регионального развития для координации поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы и привлечения инвестиций с учетом интересов развития регионов.
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Головченко: комфорт для национального инвестора – это основа для иностранного
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