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  2. Головченко: государство заинтересовано в форсированном развитии ИТ-сферы

Головченко: государство заинтересовано в форсированном развитии ИТ-сферы

Государство заинтересовано в форсированном развитии ИТ-сферы. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время открытия международного ИКТ форума "ТИБО-2021". 

– В этой сфере всегда будет максимальная поддержка Правительства и входящих в его состав государственных органов. 

Роман Головченко подчеркнул, что скорость освоения новых технологий – это основа экономического развития, которая дает глобальные преимущества на мировом уровне.

– В качестве таких преимуществ выступают информационные технологии и темпы их внедрения в традиционные процессы. Они позволяют обеспечить новое качество жизни для людей, дают большой объем возможностей и служат основой для трансформации экономики и системы государственного управления. 

Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь создала надежную инфраструктурную основу для цифровых преобразований. 

– Услугами сотовой связи четвертого поколения 4G в Беларуси охвачена территория, на которой проживает почти 90 процентов населения. Волоконно-оптические линии связи построены ко всем населенным пунктам с численностью домохозяйств от 100 и более. А по показателю «оптика в доме» мы занимаем лидирующую позицию в Европе. 

Руководитель Правительства обратил внимание, что к 2021 году Беларусь достигла значимых результатов в развитии технологий электронного Правительства.

– И в ближайшее время все граждане Беларуси смогут убедиться в удобстве предлагаемых новых решений на практике. Что касается биометрических документов и ID-карт, то их выдача начнется с 1 сентября этого года. Благодаря им значительно упростится взаимодействие между бизнесом и государством, уменьшатся бюрократические требования для оказания государственных услуг. Это новый этап в цифровизации страны с переходом на новые стандарты обслуживания населения. 

Премьер-министр заверил, что наша страна не планирует останавливаться на достигнутом. 

– Нашими ближайшими задачами являются внедрение технологий связи пятого поколения, мобильной электронной цифровой подписи и масштабирование умных городов. Основная задача цифровой трансформации экономики – создание условий для диалога всех заинтересованных в развитии ИТ-сферы.  
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