Головченко: формирование системы совместной страховой поддержки экспорта в ЕАЭС станет весомым и гармоничным механизмом экспортного кредитования

Формирование системы совместной страховой поддержки экспорта в ЕАЭС станет весомым и гармоничным механизмом экспортного кредитования. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня во время заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване в расширенном составе.

– В целях кредитной поддержки проектов с интеграционным эффектом предлагается объединить усилия национальных банков развития с возможностями Евразийского банка развития. Это позволит уменьшить стоимость кредитных ресурсов и компенсировать риски изменения процентных ставок.

Роман Головченко подчеркнул, что Беларусь в целом поддерживает работу по усилению роли Евразийского банка развития. По его словам, этот финансовый институт должен играть более весомую роль в укреплении союза и, в частности, в формирующейся системе содействия экспорту той продукции, которая произведена в ЕАЭС.

– В рамках председательства Беларуси продолжается работа по укреплению институциональной структуры союза, расширению компетенций и повышению эффективности Евразийской экономической комиссии, совершенствованию процедуры принятия и реализации решений органов ЕАЭС.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что в рассматриваемом во время заседания проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года эти предложения сформулированы. Он выразил уверенность, что этот документ главы государств – членов ЕАЭС утвердят на своей следующей встрече.

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