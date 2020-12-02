Для работников бюджетной сферы предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года.
Фото из архива БЕЛТА
- Для работников бюджетной сферы в мере возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через увеличение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулирование работников за высокоэффективный труд, совершенствование системы мотивации управляющего персонала.
Также Роман Головченко сообщил, что предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.
- Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30 процентов прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике на соответствующий год.
Опубликовано:
299
Головченко: для работников бюджетной сферы предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter