Головченко: белорусский экспорт вырос более чем на 30%, достигнуто рекордное положительное сальдо

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- сказал Роман Головченко.Он обратил внимание: Беларусь имеет конкурентные преимущества благодаря тому, что в стране не вводился локдаун, а также из-за доступных цен на энергоносители, в том числе на природный газ и нефть.отметил премьер-министр.