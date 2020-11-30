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Головченко: Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в ШОС

Премьер-министр Роман Головченко принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит сегодня в формате видеоконференции. Участники обсуждают перспективы и меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19.


 Во время своего обращения к участникам конференции Премьер-министр отметил, что Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в ШОС. Он особо подчеркнул, что даже в непростых условиях необходимо с оптимизмом смотреть в будущее и принимать меры по расширению сотрудничества.
 
 И в первую очередь – в рамках совершенствования участия в Шанхайской организации. Как ответственный и активный участник ШОС, Беларусь готова активно подключаться ко всем механизмам и проектам. Мы поддерживаем работу стран-членов над новой редакцией Положения о статусе наблюдателя при ШОС, которая позволит расширить полномочия и уровень вовлеченности в программы и процессы организации стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.



 Белорусская сторона также готова делиться в рамках ШОС опытом по широкому спектру вопросов. Среди них – современные навигационные системы прослеживаемости товаров и грузов, совершенствование IT-сектора, борьба с вирусами. При этом, по мнению Главы Правительства, важность сохранения гуманитарных связей в непростых эпидемиологических условиях остается в приоритете.  Кроме того, Роман Головченко напомнил, что в 2019 году секретариат организации презентовал проект «8 чудес ШОС» и предложил распространить его также на наблюдателей и партнеров по диалогу. Это будет способствовать повышению туристического потенциала государств ШОС.
 
Также Глава Правительства акцентировал внимание на том, что Беларусь заинтересована в расширении своего участия в работе Энергетического клуба Шанхайской организации сотрудничества:
 
– Беларусь активно развивает международное сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях. Мы заинтересованы в расширении участия нашей страны в работе Энергетического клуба ШОС.


Ввиду того, что в организации на данный момент участвуют несколько ядерных государств, Премьер-министр выразил мнение, что настало время подумать над созданием в ШОС отдельного механизма регулярного взаимодействия по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности.
 
– Создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере.


 Белорусская сторона также считает весьма востребованным создание полноценного финансового института, который бы не зависел от решений и действий западных структур.  Приоритетным направлением деятельности этого института могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития. Роман Головченко обратил внимание, что эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии Межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии COVID-19 для экономик стран – членов ШОС.

Фото: БЕЛТА
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