Беларусь готова к активному сотрудничеству с государствами – членами ЕАЭС по вопросам цифровой повестки. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время выступления на международном форуме Digital Almaty 2021. По его словам, Беларусь также поддерживает совместную реализацию цифровых проектов.
– Республика Беларусь поддерживает совместную реализацию цифровых проектов. В начале нового десятилетия нам необходимо аккумулировать имеющиеся достижения, научный потенциал и обеспечить переход в новую цифровую реальность посредством интенсивного цифрового развития наших стран. Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики.
В жизнь граждан должны войти передовые технологии в образовании, здравоохранении, обеспечении их безопасности.
Роман Головченко считает, что одним из совместных проектов может стать умный город.
– Любой мегаполис на пространстве ЕАЭС имеет одинаковые задачи по управлению освещением, транспортными потоками, подачей электроэнергии, воды и тепла. Все эти задачи можно решать с помощью многофункциональных и мощных цифровых платформ.
По словам руководителя белорусского Правительства, для реализации совместных проектов требуется слаженная работа.
– Предлагаем Евразийской экономической комиссии провести анализ программ цифровизации государств – членов союза, определить схожие проекты и внести предложения об их совместной реализации. Таким образом мы получим мощный синергетический эффект как в отношении выбора самых эффективных решений, так и по снижению сроков и стоимости реализации таких проектов.
Фото: архив БЕЛТА
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Головченко: Беларусь готова к активному сотрудничеству с государствами – членами ЕАЭС по вопросам цифровой повестки
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