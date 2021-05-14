До лета осталось совсем немного, а это значит, что пора выбирать стильные солнцезащитные очки. Итальянский модный Дом Gucci в своей новой коллекции предлагает вам свои варианты данного аксессуара.
Линейка солнечных очков получилась поистине блестящей, а все потому, что при работе над коллекцией креативный директор бренда Алессандро Микеле вдохновлялся стилем гламурных американских кинозвезд 1950-х годов. Коллекция так и называется Hollywood Forever («Голливуд навсегда»).
В линейку вошли модели в ретро-эстетике с черными и розовыми линзами. Оправы очков из металла и ацетата украшены сверкающими стразами.
Рекламная кампания аксессуаров завораживает не меньше. Модели демонстрируют солнцезащитные очки, принимая пенную ванну, в комнате, отделанной разноцветной плиткой. Автором гламурных динамичных сцен выступил американский режиссер и фотограф Хармони Корин.
Аксессуары уже совсем скоро будут представлены в бутиках бренда.
Фото: gucci.com
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Голливудский гламур: Gucci представил новую коллекцию солнцезащитных очков
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