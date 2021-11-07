Годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года пройдут 24-26 ноября

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Так, 24 ноября в 10 утра стартует продажа круглых лесоматериалов диаметром 14-25 сантиметров, 26 сантиметров и более сортов А, В, С, технические характеристики которых соответствуют для получения высококачественной пилопродукции. Также 24 ноября в 14.30 пройдет продажа круглых лесоматериалов диаметром 5-14 сантиметров, сортов В, С, технические характеристики которых подходят для получения оцилиндрованной и окоренной продукции. 25 ноября в 10 утра пройдут торги круглыми лесоматериалами без ограничений по диаметрам, сортов С, D, технические характеристики которых соответствуют для получения плитной продукции – ОСБ и МДФ. В этот же день в 14.30 состоится продажа кругляка без органичений по диаметрам, сорта D, пригодных для получения плитной продукции – ДСП и ДВП. 26 ноября в 10 утра стартуют торги пиловочником твердолиственных пород, балансовой древесиной еловых пород и фанерным бревном.Напомним, недавно на заседании Координационного совета по биржевой торговле были утверждены изменения в правила проведения годовых торгов. В частности, они будут делиться по потребительским секциям.– обозначил ранее позицию министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.