Главы правительств СНГ рассмотрят 18 вопросов

Сергей Лебедев подчеркнул, что основное внимание во время сегодняшнего заседания будет уделено вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ. Также будет заслушан доклад о подготовленном плане мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года.В качестве почетного гостя сегодняшнего заседания Совета глав правительств СНГ приглашен председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.