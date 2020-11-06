Во время сегодняшнего заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции, будет рассмотрено 18 вопросов. Об этом заявил, открывая мероприятие, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.
– Повестка сегодняшнего заседания содержит 18 вопросов. Представленные проекты документов, как и требуется, прошли необходимую экспертную проработку и одобрены экономическим советом СНГ и готовы к рассмотрению без замечаний.
Сергей Лебедев подчеркнул, что основное внимание во время сегодняшнего заседания будет уделено вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ. Также будет заслушан доклад о подготовленном плане мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года.
В качестве почетного гостя сегодняшнего заседания Совета глав правительств СНГ приглашен председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
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Главы правительств СНГ рассмотрят 18 вопросов
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ