Главы правительств ЕАЭС 4 декабря рассмотрят проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года

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Всего же в повестке дня заседания 9 вопросов. В частности, будет доложено о подготовке изменений в технический регламент о безопасности пищевой продукции. Премьер-министры также рассмотрят ход работы над правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок., – отметила Ия Малкина.Также будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны союза. Ожидается, что главы правительств обсудят пересмотр перечня стран –пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.