Главы правительств ЕАЭС 4 декабря в режиме видеоконференции рассмотрят проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года. Об этом сообщила во время брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, также в повестке дня – вопросы устранения ограничений на общем рынке ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА
– Ключевыми вопросами повестки станут стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021–2022 годах.
Всего же в повестке дня заседания 9 вопросов. В частности, будет доложено о подготовке изменений в технический регламент о безопасности пищевой продукции. Премьер-министры также рассмотрят ход работы над правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок.
– В будущем это будет способствовать формированию евразийского реестра промышленных товаров, для которых будет открыт доступ к государственным закупкам в странах союза, – отметила Ия Малкина.
Также будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны союза. Ожидается, что главы правительств обсудят пересмотр перечня стран –пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.
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Главы правительств ЕАЭС 4 декабря рассмотрят проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года
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