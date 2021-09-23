Главы МИД Беларуси и Венесуэлы обсудили вызовы международной повестки дня

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Нью-Йорке провел встречу с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсия, сообщает БЕЛТА.
По информации пресс-службы МИД Беларуси, министры обсудили актуальные вопросы и вызовы международной повестки дня, взаимодействие Беларуси и Венесуэлы на международной арене.
Как сообщалось ранее, Владимир Макей 21–28 сентября принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В программе визита – выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.
Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, с руководством Организации Объединенных Наций.
Фото: БЕЛТА