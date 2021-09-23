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  2. Главы МИД Беларуси и Венесуэлы обсудили вызовы международной повестки дня

Главы МИД Беларуси и Венесуэлы обсудили вызовы международной повестки дня

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Нью-Йорке провел встречу с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсия, сообщает БЕЛТА


По информации пресс-службы МИД Беларуси, министры обсудили актуальные вопросы и вызовы международной повестки дня, взаимодействие Беларуси и Венесуэлы на международной арене.

Как сообщалось ранее, Владимир Макей 21–28 сентября принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В программе визита – выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, с руководством Организации Объединенных Наций.

Фото: БЕЛТА
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