Главврачи российских больниц обратились к антипрививочникам среди политиков и артистов

Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель, Юрию Лозе и другим.– говорится в письме.Отмечается, что обращение подписали 11 человек. Среди них главврачи московских больниц, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге.В конце обращения медики оставили контактный телефон для записи на экскурсию.