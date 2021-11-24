Главврачи российских больниц обратились к антипрививочникам среди политиков и артистов

Российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе знаменитостям. Об этом информирует РИА Новости.
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Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель, Юрию Лозе и другим.
"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать", – говорится в письме.
Отмечается, что обращение подписали 11 человек. Среди них главврачи московских больниц, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге.
В конце обращения медики оставили контактный телефон для записи на экскурсию.