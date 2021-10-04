Главврач 28-й поликлиники Минска разъяснила, как получить медицинские справки в Беларуси

Чтобы получить медицинскую справку в поликлиниках Беларуси, ее нужно заказать дистанционно. Об этом в эфире программы "Включайся" на телеканале "Беларусь 2" рассказала главный врач 28-й городской поликлиники Минска Лариса Казак.
В настоящий момент работа поликлиник организована в эпидемиологическом режиме. Это значит, что все профилактические посещения данных учреждений ограничены. Исключения предусмотрены для медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленном Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, которая утверждена постановлением Минздрава от 29 июля 2019 года № 74.
– Иногда возникает необходимость заказать справку о состоянии здоровья или выписку из медицинской карты. В этот период такая медицинская услуга оказывается дистанционно. Для этого пациенту необходимо зайти на сайт учреждения здравоохранения, где организовано окно "Заказать справку", и оставить свои данные. Если человек проходил в течение года какие-то диагностические обследования, они будут внесены в этот документ, – разъяснила Лариса Казак.
Справка будет готова в течение пяти дней. Получить документ можно в регистратуре, для этого необходимо предъявить паспорт.