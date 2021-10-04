Главврач 28-й поликлиники Минска разъяснила, как получить медицинские справки в Беларуси

В настоящий момент работа поликлиник организована в эпидемиологическом режиме. Это значит, что все профилактические посещения данных учреждений ограничены. Исключения предусмотрены для медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленном Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, которая утверждена постановлением Минздрава от 29 июля 2019 года № 74.– разъяснила Лариса Казак.Справка будет готова в течение пяти дней. Получить документ можно в регистратуре, для этого необходимо предъявить паспорт.