Так высказался главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в эфире программы "Герои нашего времени" на "Альфа Радио".
По словам врача, система здравоохранения Беларуси была готова к пандемии. Он считает, что у белорусских медиков есть четкое понимание того, как работать и при ЧС, и при военных конфликтах, и с тяжелыми инфекциями.
– Мир впервые столкнулся с такой угрозой. Заболевание включено в список высокоопасных инфекций, оно стоит наряду с холерой и сибирской язвой. Паника не умолкала, но параллельно определялась тактика лечения, начинали задействовать все большее количество клиник. Наша 1-я городская больница приняла пациента с коронавирусом только 2 мая 2020 года. Тогда медучреждения, ориентированные на прием больных с COVID-19, уже не справлялись. Мы перепрофилировали наш главный корпус, в день поступало порядка 30 человек, – обозначил он.
Дмитрий Шевцов добавил, что в первых числах июня уже была преодолена первая волна коронавируса.
Он рассказал, что особенно тяжело было наблюдать за пациентами, находящимися в реанимации: многие из таких людей там узнавали о смерти своих близких по вине того же коронавируса.
– Таким людям нужна была не только физическая помощь врача, но и психологическая, – добавил собеседник.
Дмитрий Шевцов подчеркнул, что многие белорусские больницы в регионах работали в режиме нон-стоп и сейчас продолжают трудиться в таком же напряженном ритме.
– Когда мы слышим благодарности пациентов, это главное поощрение. Но расстраивает безответственность некоторых людей, которые нарушают банальные правила и не соблюдают масочный режим, – заключил он.
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Главврач 1-й больницы Минска о пандемии COVID-19: когда мы слышим благодарности пациентов, это главное поощрение
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