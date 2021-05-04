Главврач 1-й больницы Минска о пандемии COVID-19: когда мы слышим благодарности пациентов, это главное поощрение

По словам врача, система здравоохранения Беларуси была готова к пандемии. Он считает, что у белорусских медиков есть четкое понимание того, как работать и при ЧС, и при военных конфликтах, и с тяжелыми инфекциями.– обозначил он.Дмитрий Шевцов добавил, что в первых числах июня уже была преодолена первая волна коронавируса.Он рассказал, что особенно тяжело было наблюдать за пациентами, находящимися в реанимации: многие из таких людей там узнавали о смерти своих близких по вине того же коронавируса.– добавил собеседник.Дмитрий Шевцов подчеркнул, что многие белорусские больницы в регионах работали в режиме нон-стоп и сейчас продолжают трудиться в таком же напряженном ритме., – заключил он.