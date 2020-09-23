Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу определился с расширенным составом на октябрьские матчи квалификации ЧЕ

Тренерский штаб молодежной сборной страны по футболу определился с расширенным списком игроков, вызванных на октябрьские матчи квалификации чемпионата Европы – 2021 против киприотов и норвежцев. Ростер опубликован на официальном сайте ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Сбор команды U-21 продлится с 5 по 14 октября. Девятого октября наша молодежка на стадионе «Торпедо» в Жодино примет команду Кипра. А 13 октября проведет в Драммене поединок против норвежцев.
В расширенном списке игроков, на которых рассчитывает тренерский штаб во главе с Сергеем Яромко в этих встречах, – 29 футболистов.
Вратари: Максим Плотников («Динамо», Минск), Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Станислав Клещук («НФК Крумкачы», Минск), Артем Макавчик (РЦОР БГУ, Минск).
Защитники: Максим Швецов («Динамо», Минск), Артем Шкурдюк, Даниил Мирошников, Александр Свирепа (все – РЦОР-БГУ, Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба – «Славия», Мозырь), Даниил Нечаев, Владислав Соланович, Константин Кучинский (все – «Белшина», Бобруйск), Владислав Лях («Локомотив», Гомель), Илья Лукашевич («Шахтер», Солигорск).
Полузащитники: Павел Седько («Динамо», Брест), Денис Гречихо, Артем Концевой, Артем Петренко, Роман Вегеря (все – «Рух», Брест), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков, Александр Ксенофонтов (оба – «Витебск»), Антон Суша («Гомель»), Виктор Сотников («Шахтер», Солигорск), Никита Демченко («Смолевичи»).
Нападающие: Владислав Ложкин («Смолевичи»), Евгений Козел («Городея»), Владислав Федосов («Витебск»).
Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе.
Пока белорусская молодежка выступает в квалификации чемпионата Европы не лучшим образом. Из шести проведенных к настоящему моменту матчей она выиграла лишь два, еще два свела к ничьей, а два проиграла. Причем в единственной встрече, состоявшейся в этом календарном году, 4 сентября, подопечные Сергея Яромко потерпели сокрушительное домашнее поражение от сверстников из Нидерландов – 0:7. Также в предыдущую международную паузу белорусы должны были сыграть в гостях с командой Португалии. Однако эту игру, которая изначально планировалась на 8 сентября, перенесли на более поздний срок.
Турнирная таблица в нашей группе 7 сейчас выглядит так: 1. Нидерланды – 18 очков (6 матчей), 2. Португалия – 12 (5), 3. Норвегия – 10 (7), 4. Беларусь – 8 (6), 5. Кипр – 4 (6), 6. Гибралтар – 0 (6).
Всего за 14 путевок в финальный раунд молодежного Евро, который примут Венгрия и Словения, борются 53 команды. Отберутся девять победителей групп и пять лучших обладателей вторых мест.
Фото: АБФФ
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу определился с расширенным составом на октябрьские матчи квалификации ЧЕ
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