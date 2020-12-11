Главный санитарный врач Минска: лучше исключить корпоративы и встретить Новый год дома

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– отметила медик.Она напомнила и правила посещения магазинов, кафе и ресторанов, развлекательных заведений. Если и нужно посетить что-либо из перечисленного, лучше максимально ограничить время пребывания там. Особенно это касается детей, пожилых, людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Людям с симптомами респираторных инфекций лучше отказаться от посещения любых мест., – добавила Светлана Ермак.