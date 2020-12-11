Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак объяснила, как обезопасить себя в преддверии зимних праздников, сообщает «Минск-Новости».
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– Зимние праздники любят все. Их обычно проводят с близкими, путешествуют, посещают культурные мероприятия. Но сложившаяся эпидемическая ситуация требует пересмотра формата проведения праздников. На детских утренниках лучше не собирать много народа, даже не приглашать на них родителей. Сократить и время проведения. Рождество и Новый год лучше отметить в кругу семьи, празднования крупными компаниями и корпоративы лучше исключить. Для общения можно воспользоваться, к примеру, видеосвязью, – отметила медик.
Она напомнила и правила посещения магазинов, кафе и ресторанов, развлекательных заведений. Если и нужно посетить что-либо из перечисленного, лучше максимально ограничить время пребывания там. Особенно это касается детей, пожилых, людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Людям с симптомами респираторных инфекций лучше отказаться от посещения любых мест.
– В любых общественных местах обязательно используйте защитные маски. Они должны подходить вам по размеру и плотно прилегать к лицу, позволяя нормально дышать. Нужно своевременно менять маски. Одноразовые маски не следует использовать повторно. Соблюдайте социальную дистанцию и гигиену рук: как можно чаще мойте их с мылом и используйте антисептик. Старайтесь как можно меньше прикасаться к каким-либо поверхностям, а также к лицу. Следование этим простым правилам поможет защитить ваш организм. Необходимо помнить, что наша первостепенная задача – это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только все вместе, соблюдая профилактические рекомендации, мы сможем уменьшить распространение инфекции, – добавила Светлана Ермак.
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Главный санитарный врач Минска: лучше исключить корпоративы и встретить Новый год дома
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