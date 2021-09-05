Главный концерт Дня белорусской письменности открылся премьерой песни на стихи Максима Танка

Ключевое событие этого дня – церемония открытия Дня белорусской письменности. Среди первых сюрпризов – дуэтное выступление оперной дивы Оксаны Волковой и представителя Беларуси на “Славянском базаре в Витебске-2018” Евгения Курчича, а также видеопоздравление от космонавта Олега Новицкого.
Приветствие гостям и участникам XXVIII Дня белорусской письменности направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Теплые слова от Главы государства зачитал заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Поздравила всех причастных к Дню белорусской письменности и Наталья Кочанова. Приветствие от имени Председателя Совета Республики зачитала ведущая праздника Алена Спиридович. В обращении к жителям и гостям Копыля, в частности, говорится:
– Праздник дает прекрасную возможность осуществить путешествие в прошлое, приблизить историю к современности и почувствовать связь поколений. Не зря День белорусской письменности сегодня принимает Копыльщина, которая издавна славится самобытной культурной, богатым историческим и литературным наследием, а также щедрыми и трудолюбивыми людьми. В этом году формат праздника объединяет литературу и культуру, вмещая в себя не только Фестиваль книги и прессы, выставки, встречи с авторами и представителями научного сообщества, но и спортивные мероприятия.
Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, в свою очередь, напомнил: Минщина не первый раз принимает на своей земле «литературные дожинки», и выбор Копыля в этом году местом их проведения далеко не случаен:
– Более 50 известных писателей и поэтов связаны с этим регионом. В их честь мы открыли утром интерактивную Аллею писателей. Мы постарались преобразить Копыль все вместе. Городское пространства, объекты социальной сферы, объекты промышленности и торговли – все они, благодаря празднику, обрели новое дыхание. Когда сегодня утром я ехал на праздник, вдоль дороги увидел много арт-объектов из соломы. И на одном из них были слова: «Капыль вітае!». На мой взгляд, эти слова должны стать брендом города. Чтобы не только местные жители, но и гости, приезжая сюда, изучая этот край, чувствовали, что Копыль действительно ждет и приветствует всех нас.
Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин уверен:
– Сохранение памяти про прошлое нашей страны, бережное отношение к духовному и культурному наследию обуславливают способность строить будущее без отрыва от достижений предыдущих поколений. Именно поэтому во время проведения Международной научно-просветительской акции «Дарога да Святынаў» и в сам День белорусской письменности столько внимания уделяется научным обсуждениям, конференциям, семинарам, разным формам издательской и информационной деятельности. Перед нами одна задача – дать людям, особенно молодому поколению, максимально полное представление о духовных, культурных и исторических корнях нашего наследия.
Первым музыкальным сюрпризом для зрителей стала премьерная дуэтная новинка на слова белорусского классика Максима Танка в исполнении примы Большого театра заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой и артиста эстрады, обладателя Гранд-премии Специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Евгения Курчича. Специальное видеопоздравление для гостей праздника записал также уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий, находящийся в данный момент на борту МКС. Герой России признался, что каждый раз, улетая в космос, он смотрит на Землю и всегда ищет глазами родную Беларусь. Процитировал Олег Новицкий и строчки из своего любимого стихотворения Максима Танка.