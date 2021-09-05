Главный концерт Дня белорусской письменности открылся премьерой песни на стихи Максима Танка

Приветствие гостям и участникам XXVIII Дня белорусской письменности направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Теплые слова от Главы государства зачитал заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Поздравила всех причастных к Дню белорусской письменности и Наталья Кочанова. Приветствие от имени Председателя Совета Республики зачитала ведущая праздника Алена Спиридович. В обращении к жителям и гостям Копыля, в частности, говорится:в свою очередь, напомнил: Минщина не первый раз принимает на своей земле «литературные дожинки», и выбор Копыля в этом году местом их проведения далеко не случаен:уверен:Первым музыкальным сюрпризом для зрителей стала премьерная дуэтная новинка на слова белорусского классика Максима Танка в исполнении примы Большого театра заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой и артиста эстрады, обладателя Гранд-премии Специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Евгения Курчича. Специальное видеопоздравление для гостей праздника записал также уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий, находящийся в данный момент на борту МКС. Герой России признался, что каждый раз, улетая в космос, он смотрит на Землю и всегда ищет глазами родную Беларусь. Процитировал Олег Новицкий и строчки из своего любимого стихотворения Максима Танка.