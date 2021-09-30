Главный государственный санитарный врач: для формирования популяционного иммунитета должно быть вакцинировано не менее 60% населения

Таким мнением поделился сегодня в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
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Главный врач страны отметил, что, по актуальным данным, 19% населения Беларуси уже привились от коронавируса, 40% – не готовы вакцинироваться. Примерно столько же сомневаются и, возможно, ждут появления вакцины Pfizer.
– Роль санэпидемслужбы и в целом системы здравоохранения – убедить привиться, не принуждая. По закону о здравоохранении человек не может быть принудительно вакцинирован. Его согласие здесь необходимо, – подчеркнул он.
Александр Тарасенко добавил, что, если вакцинированный человек заболевает коронавирусом, он переносит его в легкой форме.
– В целом население должно быть привито не менее чем на 60%, чтобы сформировать популяционный иммунитет, – сказал он.