Главный государственный санитарный врач: для формирования популяционного иммунитета должно быть вакцинировано не менее 60% населения

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БЕЛТА

Главный врач страны отметил, что, по актуальным данным, 19% населения Беларуси уже привились от коронавируса, 40% – не готовы вакцинироваться. Примерно столько же сомневаются и, возможно, ждут появления вакцины Pfizer.– подчеркнул он.Александр Тарасенко добавил, что, если вакцинированный человек заболевает коронавирусом, он переносит его в легкой форме., – сказал он.